Les Obama pourraient manquer le mariage du Prince Harry

Le Prince Harry s'entretient avec le président des Etats-Unis, Barack Obama, à la Maison Blanche le 28 octobre 2015. © AFP

La Prince Harry et Michelle Obama lors d'un match de basket le 28 octobre 2015 en Virginie. © AFP

Aux dernières nouvelles, le gouvernement britannique aurait déconseillé au couple d'inviter les Obama à leur mariage prévu pour le 19 mai 2018.Pour quelles raisons? D'après ce que la presse britannique rapporte, ce serait afin d'éviter des tensions avec l'actuel président des Etats-Unis, Donald Trump."Harry a annoncé son intention d'inviter le couple Obama au mariage et cela cause beaucoup de nervosité au sein du gouvernement britannique" d'après une source du journal The Sun."Trump pourrait très mal réagir si les Obamas sont invités au mariage avant qu'il n'ait une chance de faire la connaissance de la Reine" a-t-elle poursuivi.Le Prince Harry entretient des liens d'amitiés avec le couple américain depuis le mandat de Barack Obama à la Maison Blanche.Il a travaillé avec Michelle Obama à plusieurs reprises et a invité le couple au Kensington Palace à plus d'une occasion.Ces liens primeront-ils? Le Prince Harry cédera-t-ils aux pressions de son gouvernement? Seul l'avenir nous le dira.