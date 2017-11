Découvrez Miss et Mister Grande Région 2018

De gauche à droite: Michel Fouarge (ex top model), Sonia Gleis (présidente Miss& Mister Grande Région), Igor Bogdanoff, Joanna Daik (chanteuse du groupe Party People), Yves Kortum (photographe fashion). © Claude Piscitelli

MISS & MISTER



Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait du beau monde. En effet, la soirée a été marquée par l'intervention de "guest stars" et la présence d'un certain Igor Bogdanov au sein du jury.Le show aux inspirations "Victoria's Secret" a eu beaucoup de succès et a tenu le public en haleine jusqu'à la très attendue élection de Miss et Mister Grande-Région.La Miss Grande Région 2018 n'est autre que Jessie Schroeder, une jeune blonde élancée originaire du Luxembourg.Pour sa part, Mister Grande Région 2018 est d'origine française et s'appelle Maxime Cuvilliez.Nous étions sur place samedi soir. Notre reportage exclusif à suivre dans les prochaines heures sur le 5minutes.lu