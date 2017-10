Cet homme organise un véritable spectacle son et lumière sur sa maison pour Halloween

Pour Halloween Tom BetGeorge a décidé de décorer sa maison. Non, ne vous attendez pas à des décorations classiques que l’on retrouve sur toutes les maisons. Cet homme a décoré sa maison et son jardin de haut en bas avec des lumières. Cela lui a permis de monter un spectacle son et lumière sur la chanson « This is Halloween » extrait du film d’animation « L’étrange Noël de monsieur Jack ». En seulement un jour, la vidéo a déjà passé le cap des 14 miles vues. Ça promet !

Mais Tom BetGeorge n’en est pas à son premier essai. L’homme avait déjà réalisé ce genre de performances à l’occasion de Noël et ses vidéos dépassent le million de vues.

Il faut avouer que c’est magnifique !

Découvrez-le par vous-même.