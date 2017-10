Les témoignages accablants s'accumulent: "Il était sur moi et j’ai fait la planche"

Gilbert Rozon, 62 ans, connu en France pour sa participation en tant que juré de l’émission "La France a un incroyable talent".



Figure du showbizz québecois, il est également le patron du festival "Juste pour rire", un événement majeur de la scène locale, et vice-président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.



LES MAINS BALADEUSES

L’homme a le bras long. Selon ses victimes présumées, il a également les mains baladeuses... et bien pire encore.



Le Devoir, très sérieux quotidien de Montréal, a publié 9 témoignages pour illustrer son comportement de prédateur sexuel.



Geneviève Allard, entrepreneure, raconte notamment sa rencontre avec le producteur en juin 2016. Après un dîner d’affaire bien arrosé, il l’aurait reconduite chez elle et se serait écroulé sur son lit.



Elle raconte s’être endormie à côté de lui et s’être réveillée alors qu’il était en train de la pénétrer. "Je fige, je le repousse, je claque la porte et puis je m’en vais dans l’autre pièce, il dort une bonne partie de la journée", relate-t-elle. Geneviève Allard a porté plainte à la police.



IL ÉTAIT SUR MOI, J'AI FAIT LA PLANCHE

La réalisatrice Lyne Charlebois accuse également Gilbert Rozon de viol. Des faits qui remonteraient à 1982. "Il a fumé un joint, je pense que j’en ai pris une puff. Il devait être comme 19h30, on n’avait pas bu de vin, on n’était pas du tout intoxiqués et, la première chose que j’ai sue, c’est qu’on était dans sa chambre, il était sur moi et j’ai fait la planche.



"Dans ma tête, le gars que je venais de rencontrer était en train de me pénétrer. […] Je n’ai jamais pensé à dénoncer ou à porter plainte. Dans ma tête, je savais que c’était un viol, mais je me demandais si j’avais fait quelque chose de pas correct. Je me trouvais vraiment niaiseuse", a-t-elle confié au Devoir.



DEUX MINEURES TÉMOIGNENT

Parmi les témoignages, deux femmes, mineures au moment des faits, ont aussi brisé le silence. Sophie Moreau, fille de l’humoriste Jean-Guy Moreau, avait 15 ans quand Gilbert Rozon lui a proposé "d’aller backstage avec lui".



"Nous avons descendu un escalier métallique. Il faisait noir, on ne voyait rien. Il m’a pressé contre lui et m’a demandé de l’embrasser, mais j’ai dit non", se souvient-elle. Il aurait insisté un an plus tard, avec des gestes déplacés.



Salomé Corbo, comédienne, avait 14 ans quand elle aurait été victime du juré de la France a un incroyable talent. "Gilbert, très intoxiqué, m’a agrippée et a passé sa main dans ma culotte, et a réussi à mettre un doigt dans mon vagin, raconte-t-elle. Je lui disais ‘j’ai 14 ans, j’ai 14 ans, je suis une jeune fille’. Je parlais fort et j’espérais que les témoins autour réagissent, mais personne n’a réagi. Gilbert m’a lâchée et je suis partie."



L'humoriste québecois Guillaume Wagner a également publiquement accusé Gilbert Rozon d'être un "agresseur". Gilbert Rozon est visé par une enquête de la police de Montréal pour une agression sexuelle qui se serait produite à Paris en 1994.



Il a annoncé mercredi qu’il démissionnait de toutes ses fonctions, se disant "ébranlé par des allégations" à son sujet.