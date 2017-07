Elle ne communique plus que par des gestes

Un problème qui l’a contrainte d’annuler deux concerts prévus au stade de Wembley, à Londres, début juillet. "Sur avis médical, je suis tout simplement incapable de me produire", a-t-elle écrit. Quelques jours avant, l’interprète du titre "Hello" avait laissé entendre qu’elle ne repartirait plus jamais en tournée, "une chose spéciale qui ne lui convient pas très bien", avait-elle confié dans une lettre manuscrite photographiée et postée sur Instagram.



Dimanche, le Daily Mirror relatait que la chanteuse était actuellement complètement mutique, ne s’exprimant plus que par une "langue des signes improvisée". Elle a rendu visite à une école pour son fils de 4 ans, Angelo, et n’aurait dit mot de toute l’entrevue avec le personnel. "Même si on lui posait une question directement, elle n’essayait pas de répondre", a raconté une source citée par le tabloïd britannique. "Elle faisait des gestes à son mari et celui-ci s’exprimait en son nom", a-t-elle ajouté, précisant que la diva était "tout de même très agréable et souriante avec tout le monde".