Emma Watson lors de la première de "The Circle" au festival du film Tribeca à New York, le 26 avril 2017 © AFP/Archives

Pour défendre la cause féministe L'actrice Emma Watson cache des livres à Paris

La comédienne britannique Emma Watson, célèbre pour son rôle d'Hermione Granger dans la série "Harry Potter", a semé des livres dans les rues de Paris pour défendre la cause féministe.

"I'm hiding copies of +The Handmaid's Tale+ in Paris! Je cache des copies de +La Servante écarlate+ dans tout Paris!", a indiqué jeudi, dans les deux langues, sur son compte Twitter la comédienne qui est également ambassadrice de bonne volonté des Nations unies pour les droits des femmes.

"Une centaine d'exemplaires de +La Servante écarlate+, de Margaret Atwood, a été dispersée dans la capitale française par l'actrice britannique", a précisé le magazine spécialisé Livres Hebdo sur son site internet.

La jeune comédienne très engagée dans le combat pour l'égalité homme/femme avait déjà disséminé des livres dans le métro londonien en novembre dernier puis à New York en mars.

L'actrice âgée de 27 ans avait lancé l'an dernier un club de lecture féministe, "Our Shared Shelf" (Notre étagère commune, ndlr), hébergé sur le site GoodReeds.com et qui compte quelque 194.000 membres.

Écrit en 1985 par l'écrivaine canadienne Margaret Atwood, "La Servante écarlate", roman qui vient d'être réédité chez Robert Laffont, décrit une Amérique post-apocalyptique où les femmes sont cantonnées aux rôles d'épouse, servante ou génitrice. Le livre vient de recevoir le prix des libraires allemands.

Pour trouver les 100 livres dispersés, le compte Twitter "The Book Fairies" dispense quelques indices avec des photos des endroits où des livres ont été déposés.