Dossier royal Le plus grand, le plus âgé, celui qui a le plus gros yacht...

Voici un florilège de petites informations sur la royauté pour briller en société !

La reine la plus âgée du monde

Née le 21 avril 1926, Elizabeth II est la souveraine la plus âgée de la planète. Cela n’en fait pas pour autant une préretraitée : Sa Majesté reste très dynamique et enchaîne (tout comme son époux le prince Philip) les activités officielles à un rythme soutenu. Comme sa maman est morte centenaire, il y a de fortes chances que la Queen doyenne du monde règne encore quelques belles années sur ses royaumes.





Le roi le plus grand du monde

Aucun doute sur cette question, parmi les souverains régnants, c’est bien le roi d’Espagne qui les dépasse tous d’une tête ! Avec son mètre nonante-sept, Felipe VI n’a aucune peine à prendre de la hauteur lorsqu’il se trouve en compagnie de ses collègues du gotha. Une manière simple et naturelle d’en imposer face à ses interlocuteurs mais Sa Majesté n’en abuse pas.





Qui a le plus de petits princes ?

Il y a beaucoup d’ex-aequo pour prétendre au titre des parents les plus féconds du gotha. Si l’on excepte les monarchies arabes où il n’est pas toujours simple de connaître les situations familiales, le nombre de quatre enfants semble constituer un plafond de verre parmi les régnants. La reine Elizabeth II a eu quatre enfants (Charles, Anne, Andrew et Edward) tout comme Philippe et Mathilde (Elisabeth, Gabriel, Emmanuel et Eléonore), Hans-Adam et Marie de Liechtenstein (Aloïs, Maximilian, Constantin et Tatiana) ou encore Frederik et Mary du Danemark (Christian, Isabella, Vincent et Joséphine). S’il n’existe aucune règne en matière de naissances princières, il faut reconnaître que cela y ressemble un peu.





Le plus grand yacht royal

S’il est loin d’être le roi le plus riche de la planète, Harald V de Norvège se console en possédant une jolie collection de moyens de locomotion. Il dispose d’un train personnel, d’une Cadillac datant des années 30 mais aussi du somptueux Norge, autrement dit le plus grand yacht de toute l’Europe royale. Ce bateau splendide fait 80 mètres de long et rendrait jaloux certains collègues européens dont la reine Elizabeth qui, la mort dans l’âme, a été obligée de renoncer à son yacht chéri, le Britannia.





Le roi le plus jeune

A 37 ans, Jigme Khesar Wangchuck est le benjamin des souverains mondiaux. Le roi du Bhoutan cumule d’ailleurs d’autres records ! Son royaume montagneux est le plus élevé de la planète et le seul à cultiver les vertus du Bonheur National Brut (BNB) ou encore, l’unique à préconiser un âge de retraite pour les souverains. Depuis peu, le jeune monarque et sa ravissante épouse sont très présents lors des activités officielles et des visites à travers le monde.





Le papa-prince le plus âgé

Albert II avait cinquante-six ans lorsqu’il est devenu l’heureux papa de deux jumeaux… dont le prince Jacques qui est devenu le prince héritier de la principauté de Monaco. C’est un record en la matière puisque la plupart des princes du gotha deviennent papa aux alentours des trente ans. Pour rappel, Albert II avait déjà reconnu deux enfants Jazmin Grace et Alexandre mais aucun des deux ne peut prétendre à la succession au trône.





La plus ancienne dynastie du monde

Selon la tradition japonaise, la famille impériale incarne bel et bien la plus ancienne dynastie du monde. On évoque l’empereur Jinmu qui aurait régné au sixième siècle avant Jésus Christ et qui tiendrait son pouvoir de la déesse Amaretasu. Si la mythologie s’en mêle, une succession souveraine est avérée depuis deux mille ans. Le dernier empereur à avoir été un dieu vivant était Hirohito mais il a été contraint de renoncer à sa nature divine au lendemain de la défaite de son pays lors de la seconde guerre mondiale.



La plus ancienne dynastie d’Europe

Il y a toujours une querelle concernant l’antériorité des monarchies en Europe. Certains considèrent qu’il s’agit de la couronne britannique et d’autres la danoise. Il semble bien que cela soit ces derniers qui ont raison. Des traces du premier roi du Danemark remontent à mille ans d’ici, ce qui fait de Margrethe la dépositaire d’un très vieil héritage royal (auquel elle tient d’ailleurs beaucoup). L’histoire du pays se confond avec le geste viking et notamment le roi Gorm l’ancien qui régna à partir de 934.



La reine la plus populaire du monde

Il n’existe pas de sondage au niveau mondial pour déterminer le souverain le plus populaire mais la rein Elizabeth II a été élue la plus grande souveraine de tous les temps dans un sondage réalisé par le Sunday Times. Elle remporte 27% des suffrages, devant Elizabeth Ière (13%) et la reine Victoria (12%). Il est piquant de constater que dans une monarchie qui a toujours fait passer les hommes avant les femmes, ce sont ces dernières qui monopolisent les trois marches du podium de la popularité. Une belle leçon pour tous les machos de la couronne !



Le roi le plus lourd du monde

Il n’est plus de ce monde mais Taufa’ahau Tupou IV fut longtemps le roi le plus lourd du monde. Il faut dire qu’il a pesé jusqu’à 209,5 kilos ! Il est mort en 2006 et aujourd’hui c’est son fils Tupou VI qui règne sur le petit royaume des Tonga. Et si personne ne connaît son poids avec précision, il faut reconnaître qu’il a hérité de la bonne nature paternelle et peut prétendre, sans l’ombre d’un doute, au titre du roi le plus lourd du monde.



La reine Elizabeth II rencontre le roi King Tupou VI, le fils de Taufa?ahau Tupou IV (décédé en 2006)

