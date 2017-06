Chine: Messi lancera un parc d'attractions à son nom en 2019

L'attaquant argentin Lionel Messi, cinq fois Ballon d'Or, compte lancer en Chine un parc d'attractions à son nom et dédié au monde du football, a annoncé jeudi le groupe audiovisuel Mediapro, partenaire du projet dont l'inauguration est prévue en 2019.

Le "Messi Experience Park" devrait compter "plus de 20 attractions réparties sur 46.000 m2 d'espaces couverts, 12.000 m2 d'espaces verts et de zone de jeux et 25.000 m2 d'espaces publics", écrit dans un communiqué Mediapro, associé au groupe de télévision chinois Phoenix Group et à l'entreprise de Messi, Leo Messi Management.

Le parc, en gestation depuis deux ans, doit voir le jour début 2019 à Nankin, dans le sud-est de la Chine.

Son concept devrait "immerger les visiteurs dans l'univers de Messi, en combinant des attractions de dernière génération et des espaces pour la pratique du sport-roi", ajoute Mediapro.

Lionel Messi, âgé de 29 ans, était en 2016 le deuxième sportif ayant le plus de revenus au monde avec 81,4 millions de dollars (72,6 M EUR) selon le magazine Forbes, juste derrière son rival portugais Cristiano Ronaldo (78,3 M EUR).