Qui est James Matthews, le futur mari de Pippa Middleton?

Le jeune couple est ensemble depuis 1,5 ans mais, les deux jeunes gens sont amis depuis de nombreuses années. Il se murmure même qu'en 2012, Pippa et James avaient déjà formé un couple quelques semaines avant qu'elle ne choisissent de le quitter pour un ambitieux banquier, prénommé Nico Jackson. Une rupture qui aurait alors brisé le coeur du jeune James, mais qui l'aurait motivé à construire un empire pour reconquérir sa belle avec de nouveaux arguments financiers, dont un jet privé. Une détermination qui a fini par payer, révèle le Daily Mail. Ce 20 mai, James lui passera la bague au doigt.

Si James Matthews est devenu en quelques années le "candidat gendre" parfait pour rejoindre le clan Middleton, c'est aussi grâce à sa famille. Une famille à l'image de celle de Pippa: des entrepreneurs qui ont fait fortune.



On vous avait déjà tiré le portrait du scandaleux futur beau-frère de Pippa Middleton, Spencer Matthews, connu pour son rôle dans la téléréalité "Made in Chelsea". Voici un zoom sur le reste de la famille Matthews.



Bienvenue chez les Matthews



Jane Matthews, la maman de James est née au Zimbabwé. Considérée comme une élève très populaire lors de sa scolarité, la jeune femme est élue reine du Carnaval lors de ses études supérieures entamées en Afrique du Sud. A 21 ans, Jane, un diplôme en arts en poche, se rend en Angleterre où elle devient réceptionniste dans la boutique londonienne de Christian Dior. C'est là qu'elle rencontre David, son futur mari, récemment divorcé. L'homme, un entrepreneur en bâtiment tombe directement sous son charme. Les deux jeunes gens se marient rapidement. Ils ont 3 enfants: James, né en 1975, Michael, né en 1977 et Spencer né en 1988.

La famille quitte l'Angleterre, un moment pour habiter à Paris, puis à Monaco. Les affaires de Dave Matthews sont florissantes. Mais le vrai coup de génie du couple se produit en 1995. Dave repère un hôtel délabré sur l'île de Saint Barthélémy et décide de le rénover. Vingt ans plus tard, l'hôtel Eden Rock où la suite la plus luxueuse coûte près de 25.000 euros la nuit est devenu l'endroit de vacances préféré des stars. S'y croisent régulièrement Beyoncé, Brad Pitt et Leonardo Di Caprio, nous apprend le Mail Online.

En mai 1999, une tragédie frappe les Matthews: le jeune Michael, qui est devenu à 22 ans le plus jeune britannique à avoir grimpé l'Everest disparaît tragiquement lors de sa descente dans la fameuse zone de la mort, emporté par une tempête de neige. Son corps n'a jamais été retrouvé. Dans son autobiographie, Spencer Matthews, révèle que cet événement a profondément marqué sa famille mais surtout son frère James. "Michael et lui sont nés avec 2 ans d'écart et ils étaient les meilleurs amis du monde".



James, un autodidacte, amoureux de Pippa depuis des années

Grâce à de bons placements financiers, James, qui a été un moment pilote de voiture, devient en quelques années un homme d'affaires. Une ascension qui lui permet de devenir le propriétaire d'une superbe demeure londonienne située dans le quartier très chic de Chelsea.

C'est aux alentours de 2007, que Pippa et James font connaissance, lors d'une soirée donnée dans l'hôtel de ses parents. Pour le jeune homme, c'est le coup de foudre immédiat, mais pas pour Pippa. Six ans plus jeune que James, Pippa est encore étudiante et a d'autres préoccupations.

En 2012, Pippa, qui est devenue célèbre, est photographiée dans un restaurant en train d'échanger des regards langoureux avec James. Mais le jeune homme annonce la couleur. Il veut quelque chose de sérieux, alors que Pippa n'est pas prête. C'est la rupture quelques semaines plus tard.

Resté en bon rapport avec Pippa après leur rupture de 2012, James ne pense pourtant qu'à une seule chose: la reconquérir.

Pippa entame une relation avec un banquier mais elle hésite sur ses sentiments, car comme l'a confié une proche de Pippa au site E! News, "James a toujours trotté dans la tête de Pippa. (..) Il est adorable et charismatique. Il présente bien et a toujours été secrètement amoureux d'elle, mais Pippa était toujours avec un autre."

Juste avant d'annoncer sa rupture avec Nico Jackson, la jeune femme est photographiée un matin, très tôt, sur le perron de la maison de James.

La patience aura donc fini par récompenser le jeune homme.