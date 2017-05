Kim Kardashian a-t-elle été trop loin dans la chirurgie esthétique?

Elle en a fait sa marque de fabrique, son atout marketing: le derrière de Kim Kardashian est reconnaissable entre mille. Mais de récentes photos de la star en bikini sur une plage mexicaine, au naturel, sans les multiples retouches habituelles, ont laissé voir un autre aspect de ses célèbres attributs.

En effet, sur ses photos officielles, la peau de la star apparait lisse, sans le moindre "défaut". La cellulite est le lot de beaucoup de femmes, et contrairement à ce que l'on peut voir sur le compte Instagram de Kim, cette dernière n'est pas épargnée. Un "mensonge" qui lui a fait perdre plus de 100.000 followers fâchés d'avoir été ainsi "trompés".



"Si vous avez de la cellulite avant la procédure, elle y sera après aussi"



La femme de Kanye West n’a jamais admis avoir eu recours à la chirurgie esthétique, mais pour le docteur Aardon Rollins, interrogé par Mail Online, cela ne fait aucun doute, et elle a été "trop loin". Pour le médecin, qui aurait traité la star de téléréalité, ces photos sont une leçon pour "quiconque veut agrandir une partie de son corps": "Si vous avez de la cellulite avant la procédure, elle y sera après aussi", commente-t-il.



Le chirurgien esthétique estime que le derrière de la star de 35 ans est "vraiment gros, peut-être trop gros": "La graisse a été prise de sa taille et injectée dans ses fesses. Mais vous ne faites que transférer les problèmes liés à la graisse vers une autre zone. Ces problèmes existent, où qu’ils soient. Ils s’étendent de la même façon qu’ils le feraient à l’endroit où la graisse a été prélevée", a-t-il expliqué au Mail Online.



Kim détrônée par Kylie

Selon le chirurgien, la cellulite est apparue suite aux prises et pertes de poids successives de la star. "C’est comme gonfler un ballon, puis le laisser dégonfler, après il y a des traces".

Selon le Docteur Rollins, Kim n’a plus le derrière le plus convoité de la planète. Elle a laissé la place à sa petite sœur. "Quand les gens viennent maintenant, ils demandent un 'Kylie'. Elle est plus jeune, et son poids n’a pas fluctué comme celui de Kim".