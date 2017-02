Angelina Jolie en couple avec Jared Leto ?

Elle a été aperçue dans un restaurant de Los Angeles avec Jared Leto et tout portait à croire qu'il s'agissant d'un repas en amoureux. Le reste du temps, les deux acteurs se parleraient tout le temps au téléphone.



Leur relation aurait débuté peu de temps après la rupture d'Angelina Jolie et Brad Pitt. Jared Leto aurait alors pris des nouvelles de la comédienne. Le magazine affirme qu'ils s'étaient déjà remarqués sur le tapis rouge par le passé, lorsqu'elle était encore mariée. "Maintenant qu'ils ont rompu, il n'y a plus rien pour les stop­per", apprend-on d'une source qui s'est confiée à Heat, précisant encore que Jared Leto est tout à fait le style d'Angelina Jolie.



"Il est exac­te­ment ce dont elle a besoin main­te­nant. Jared est insou­ciant et un petit peu fou, c'est le type d'Ange­lina", dit encore l'informateur qui prétend que comme l'acteur ne cherche pas à s'engager, "ça le rend parfait pour Angelina".



Rien n'a été confirmé par les principaux intéressés.