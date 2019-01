Je râle, donc je suis

Et pourtant "ça", elle ne l’a appris que cette semaine, parce qu’au moment où "ça" s’est passé, Madame roulait ses deux bosses en Argentine et au Brésil. Ce n’est qu’en lisant un éditorial de sa copine Vesna au Luxemburger Wort que Marie-Amandine a re-découvert à quel point certains de ses con(s)patriotes sont bêtes, idiots, xénophobes, racistes et – vous l’aurez compris – cons à lier.

Depuis un certain temps, le groupe Kinepolis a pris l’initiative de se procurer, pour certains films pour enfants (surtout en provenance de l’écurie Disney), des copies doublées en langue portugaise, qui sont présentées lors de quelques séances spéciales, pour que nos compatriotes portugais (qui ne vont que rarement au cinéma) et surtout leurs gosses puissent également profiter de ces films grand public qui apparaissent normalement au moment des fêtes. Bien évidemment que la démarche de Kinepolis est avant tout commerciale, puisque les statistiques nous disent que quelque 100.000 personnes d’origine portugaise vivent et travaillent dans notre beau petit paradis. Mais Marie-Amandine, dont vous savez à quel point elle aime les versions originales et qu’elle ne regarde JAMAIS de films doublés, trouve que cette initiative, ce "service" offert à nos amis Portugais, est des plus heureux. Et, renseignements pris auprès de Kiné, ces séances spéciales portent leurs fruits, puisqu’elles sont particulièrement bien visitées à chaque fois.



© © 2018/2019 Walt Disney Company Portugal

Mais voilà le hic ! Figurez-vous que, lorsque les cinémas ont annoncé ces séances spéciales sur leur site internet, une "tempête de merde" (shitstorm, en anglais) s’est déclenchée, initiée par quelques énergumènes évidemment pseudonymisés, qui estiment qu’au Luxembourg, on a le droit de voir Mary Poppins Rückkehr (auf Deutsch, die Muttersprache), Le Retour de Mary Poppins (en Français, parce qu’il faut bien s’accommoder des Heckefransousen) ou encore Mary Poppins returns (pour les connes comme l’ouvreuse qui comprennent l’anglais ou qui savent lire). Mais ce qu’il ne faut surtout pas oser faire en tant que cinéma, c’est faire plaisir aux 100.000 Portugais vivant, bossant et payant leurs impôts au Luxembourg, en leur présentant dans quelques rares séances ce truc informe et dangereusement subversif appelé O regresso de Mary Poppins.

Non mais, où va le monde, si on permet à ceux qui construisent nos routes et nos maisons, nettoient nos livings et nos chiottes, grillent des sardines à longueur de journée, font des processions interminables chez une Madone (noire en plus!) à Wiltz et piquent NOS emplois dans NOS banques, assurances ou administrations, parce qu’ils savent parler le Français (quelle horreur!) mieux que nous autres, de découvrir des films dans leur propre langue? Et tant pis si ce sont des films pour enfants, ces sales gosses n’ont qu’à apprendre l’allemand comme tout bon Luxembourgeois qui se respecte. Ja, ja, mein General! Et en plus, ce sont des exploitants flamands qui viennent faire la loi dans nos cinémas. Godverdomme!

L’ouvreuse s’excuse auprès de tous ses compatriotes portugais pour avoir répété ici les clichés débités régulièrement par ces quelques opérés du cerveau qui estiment pouvoir cracher ouvertement et impunément leur venin sur les réseaux sociaux. C’est évidemment une petite minorité qui se comporte de la sorte, mais même un de ces sales racistes, c’est déjà un sale raciste de trop! Et Marie-Amandine promet solennellement, ici et maintenant, que la prochaine fois que Kinepolis présentera la version portugaise d’un Disney, elle ira voir le film par solidarité. Elle n’y comprendra que dalle, mais ce sera un honneur! Obrigado et bien le bom dia chez vous!