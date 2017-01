Voici la maison la plus chère des États-Unis

"Je voulais construire la maison la plus spectaculaire des Etats-Unis. Je voulais avoir toutes les choses les plus inimaginables dans cette villa, pour qu’elle devienne la huitième merveille du monde", a-t-il expliqué.



21 salles de bain, what else ?

La villa s'étend sur 38 000 pieds carrés à laquelle s'ajoutent 17 000 pieds carrés dédiés au divertissement. Elle comprend deux suites parentales, 10 chambres d'invités, 21 salles de bain luxueuses, trois cuisines gastronomiques, cinq bars, une salle de massage/un spa dédié au bien-être, un centre de fitness de pointe, une piscine à débordement, une salle de cinéma de 40 fauteuils, une salle de bowling, une immense galerie automobile garnie de véhicules évalués à plus de 30 millions de dollars, plus de 100 installations artistiques exposées, un écran de cinéma extérieur, deux caves à vin et à champagne entièrement approvisionnées, un mur de friandises... Bref, de quoi s'amuser.