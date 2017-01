Un bébé de 6,06 kg !

Il était prévu que Brian Junior ait un certain embonpoint, mais pas à ce point-là.

Natashia et Brian, sont deux parents comblés. Brian Junior se porte bien. : Avec ses, 6 kilo et 6 grammes, leur bébé près presque le double du poids moyen des bébés australiens. Pour la maman, un rêve s’est réalisé : "J'en ai rêvé", confie Natashia Corrigan, "j'ai toujours voulu un gros bébé et maintenant j' ai un géant."

L’accouchement s’est très bien déroulé. Sans péridurale ! "Je pense que j'étais peu choquée, parce que la naissance était naturelle. Je n’ai eu que du gaz analgésique. Mais j'étais secouée."

Le bébé est né au-delà du terme : à 40 semaines et cinq jours. "C'était un peu effrayant", admet le papa, Brian Liddle, "ce matin et maintenant tout le monde va bien. Maman va bien, le bébé va bien".

Brian Junior pourrait bien être le bébé le plus lourd né dans sa ville, à Victoria.