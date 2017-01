Un ours supplie les visiteurs de le nourrir

Un ours squelettique supplie les visiteurs pour un peu de nourriture.

C'est une vidéo particulièrement choquante qui fait en ce moment le tour des réseaux sociaux. Des visiteurs du zoo de Bandung, situé sur l'île de Java en Indonésie se sont retrouvés face à un ours dans un piteux état. L'animal est extrêmement fin et a très faim. Dressé sur ses deux pattes arrières, il tente d'attirer les visiteurs et les supplie de lui donner un peu de nourriture.

Depuis la publication de ces images, une pétition a été mise en ligne pour demander au maire de la ville, Ridwan Kamil de fermer les portes de ce parc animalier.