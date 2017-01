La vie quotidienne des femmes de terroristes mise en scène dans une émission satirique de la BBC

Les auteurs du show satirique "Revolting" s’inscrivent clairement dans cette tradition d’un certain humour britannique, noir et grinçant. Leur sketch The Real Housewives of ISIS est une parodie de l’émission de téléréalité The Real Housewives. Une émission qui propose une plongée dans la vie sociale de riches Américaines au foyer. Sauf qu’ici, ces dernières ont été remplacées par les épouses de terroristes.



"La décapitation est dans trois jours et je n'ai rien à me mettre !", s’inquiète l’une. L’autre se réjouit de la nouvelle veste explosive que son mari lui a offerte, jusqu’à ce que — dramatique — son amie n’arrive avec la même. Ces dames discutent décapitation et gilets explosifs tout en prenant des selfies. Elles publient les clichés sur Instagram, agrémentés de hashtag "mort à l'Occident" ou autres émoticônes de l'Etat Islamique. Découvrez la vidéo ci-dessous.