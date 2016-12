Ils reprennent les tubes de 2016 en trois minutes

Ils se rencontrent en 2011 à Los Angeles et se marient un an plus tard. En 2013, ils commencent à se faire connaître en postant des vidéos de reprises sur le média Vine. Depuis 2014, ils ont une chaîne YouTube qui rassemble plus d’un million d’abonnés.



Chacune des vidéos qu’ils réalisent remportent de gros succès. Et la dernière en date semble bien prendre le chemin du succès. En à peine un jour, elle a déjà été vue plus d’1,5 million de fois. Dans ce petit clip musical très simple, le couple reprend en trois minutes les tubes de l’année 2016.



Michael au piano donne le rythme et Carissa suit avec sa magnifique voix. Y apportant ainsi un peu de Beatbox, les tourtereaux revisitent Justine Timberlake, Sia, Twenty One Pilots, Rihanna, Bruno Mars ou encore Drake. Et le résultat est plutôt bluffant.



Voici la liste des chansons reprises:



Starboy (ft. Daft Punk) - The Weeknd

7 years - Lukas Graham

Cheap Thrills - Sia (ft. Sean Paul)

I Took a Pill in Ibiza - Mike Posner (Seeb Remix)

Work From Home - Fifth Harmony (ft. Ty Dolla $ign)

Cake by the Ocean - DNCE

Stressed Out - Twenty One Pilots

Hold Up - Beyoncé

Side to Side - Ariana Grande (ft. Nicki Minaj)

Send My Love (To Your New Lover) - Adele

This is What You Came For - Calvin Harris ft. Rihanna

One Dance - Drake (ft. WizKid & Kyla)

Work - Rihanna (ft. Drake)

Can't Stop the Feeling - Justin Timberlake

24K Magic - Bruno Mars

Black Beatles (ft. Gucci Mane) - Rae Sremmurd

Closer - Chainsmokers ft. Halsey



Voici l'édition de 2015: