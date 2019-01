Vosges Il perd le contrôle de sa voiture et dévale une piste de ski de La Bresse

"Drôle" de découverte que celle du personnel de la station de La Bresse - Hohneck, dans les Vosges, vendredi matin. Une voiture se trouvait là, au pied d'une piste de ski (la piste de la Goutte). Un peu plus loin, dans un chalet, deux hommes en état d'ébriété avancé s'étaient réfugiés: il s'agissait du conducteur et de son passager, rapporte Vosges Matin Dans la nuit, cet automobiliste a ainsi perdu le contrôle de son véhicule sur la route des Crêtes, où il a dit vouloir faire demi-tour. Résultat, les deux hommes ont vu leur voiture glisser sur la piste de ski et auraient décidé de la descendre... avant de se retrouver bloqués au niveau du télésiège.Vendredi matin, la dameuse de la station a tracté le véhicule à l'écart de la piste, mais celui-ci n'est pas prêt de regagner l'asphalte dans la mesure où aucune route ne dessert l'endroit. Visiblement, les deux hommes devront donc attendre que la neige fonde pour récupérer leur voiture...