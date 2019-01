Stationnement de l'année Une voiture, quatre places de stationnement : qui dit mieux? Insolites Insolites





Certains automobilistes ont une conception très personnelle du stationnement... Mais celui-ci bat tous les records!

On va finir par se demander si certains automobilistes n'ont pas pris au premier degré notre rubrique des stationnements de l'année!



Aujourd'hui, un journaliste de RTL a constaté un stationnement particulièrement gonflé. Une berline a choisi de se stationner au milieu de quatre emplacements!



Est-ce un automobiliste à l'égo surdimensionné? Ou particulièrement craintif pour sa carrosserie? Seule excuse envisageable, la neige qui est tombée cette nuit et qui masquait peut-être les places de stationnement...



Dans tous les cas, rappelons que "le stationnement de l'année" n'est pas vraiment un concours honorifique, donc avis aux prochains candidats : restons courtois et civiles, à chacun sa place de stationnement!