Malbouffe: Metz deuxième des "pires villes de France"

Metz, deuxième "pire ville de France" en terme de malbouffe: l'expression employée par le site my-pharma.info, spécialiste de l’information santé et bien-être, ne plaira pas à tout le monde en Moselle. Mais elle a le mérite de souligner le nombre croissant de fast food et de chaînes de restaurant proposant des plats à emporter dans la ville messine, chiffres à l'appui.Pour ce faire, il faut d'abord savoir que l'étude inclut les 16 chaînes de restauration rapide les plus présentes en France et sélectionne les 32 plus grandes villes de l'Hexagone. Absent du peu glorieux top 3 l'an dernier, Metz, avec ses "0,1866 restaurants pour 1000 habitants", arrive en deuxième position derrière le "leader" incontesté de ce classement, Bordeaux, déjà en tête du précédent classement. Tours complète ce podium, devant Brest et Paris (5e), qui compte tout de même 391 enseignes de restaurations rapide.Cette deuxième place s'explique notamment par l'ouverture de plusieurs restaurants tels que Burger King, Paul, Subway ou encore Starbucks dans le centre commercial Muse.Quant à la question de savoir si tous les repas rapides doivent être considérés comme de la malbouffe, le site d'information lié à la santé et au bien-être apporte sa réponse: "ces aliments servis en restauration rapide sont (souvent) pauvres en sources nutritives comme les fibres végétales et les vitamines, mais riche en gras, en sel, en sucre et autres produits chimiques..."