Il vient passer son permis de conduire... au volant d'une voiture

Il "voulait vraisemblablement fanfaronner auprès de ses amis" a répondu une source policière à nos confrères de France Bleu Provence , qui a révélé ce fait insolite. Mardi, à Marseille, un jeune homme s'est en effet présenté à son examen du permis de conduire... en venant lui-même en voiture.Ilies n'a cependant pas fanfaronné longtemps puisqu'il est reparti du centre, non seulement sans passer son examen, mais aussi sans reprendre le volant. Le jeune homme s'est retrouvé dans une voiture de police, direction le poste afin d'être interrogé sur son défaut de permis et son attitude "provocatrice".Il risque ainsi jusqu'à un an de prison, 15.000 euros d'amende et une interdiction de passer son permis durant cinq ans.