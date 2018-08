FileDansTaChambre: un ado amorce une course-poursuite au volant d'une épave

[#insolite] Quand la Bac Nuit croise un objet roulant non identifié bd de la beaujoire #Nantes. #LeAlloChefDuJour 😉



Le conducteur de la Peugeot 205 entièrement découpée refuse le contrôle & accélère sur 3 km.

Âgé de 16 ans, il est interpellé & remis à sa mère.#FileDansTaChambre pic.twitter.com/WuD85GFb7u — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) 29 août 2018

"ORNI" : objet roulant non identifié, voilà comment la police nantaise a qualifié l'engin qu'elle a arrêté dans la nuit de mardi à mercredi. Et ça n'a d'ailleurs pas été chose facile: au volant de cette carcasse (une Peugeot 205 sans toit, ni coffre, ni capot, ni portières, ni ailes, ni calandre) un adolescent de 16 ans a refusé d'être contrôlé et a tenté de fuir sur 3 km.Sans grande surprise, il a été rattrapé par la patrouille et "remis à sa mère" ironise la police.