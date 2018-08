Luxueux domaine aux Maldives cherche fan de livres et de paradis

Un travail qu'on aurait du mal à prendre au sérieux tellement il fait rêver. Et pourtant, il s'agit d'une offre d'emploi on ne peut plus sérieuse.

D'après le Guardian, qui a repéré l'annonce, c'est en fait la société qui gère des librairies et des bibliothèques dans des domaines touristiques de luxe qui recherche un nouveau collaborateur.Son rôle inclurait la gestion de la boutique ou du centre de prêt des livres, des cours d'écriture avec les clients sous forme de workshop ainsi que l'écriture d'un blog sur le domaine, l'actualité et les activités de l'hôtel.Le fondateur de la librairie insiste sur le fait que le salaire est modeste mais que les avantages liés à la fonction sont énormes. Aucune mention de rémunération n'est faite dans la publication sur le blog mais il s'agit clairement d'une opportunité unique pour beaucoup de pouvoir partir aux Maldives.La destination a tout pour faire perdre la tête: le domaine propose des villas privatives, certaines avec piscine, qui promettent une liberté totale des clients ainsi qu'un service sur mesure. En moyenne, une nuit dans une résidence "de base" se chiffre à 2000 dollars. Les propriétés pouvant accueillir plus de convives ou proposant d'autres services sont facturées jusqu'à 26.000 dollars.Il s'agit réellement d'une niche dans une niche, pour vendre des livres de qualité aux gens extrêmement riches, il faillait y penser. Cette catégorie sociale commence à prendre le temps de s'allonger pour lire un bon livre, à condition que ce dernier leur ait été bien conseillé et bien vendu.La société "Ultimate Library" s'occupe de collections littéraires pour une trentaine de domaines luxueux dans le monde. Une librairie est également présente sur un bateau de croisière ainsi que dans une réserve au Kenya.Les candidat(e)s doivent pouvoir s'engager pour au moins trois mois, le début de l'aventure est prévu pour la fin du mois de novembre. Les personnes intéressées doivent posséder d'excellentes compétences en écriture, une passion sans limite pour les livres et le don de partager cette fièvre littéraire avec d'autres personnes.Pour tenter votre chance, il vous suffit d'envoyer votre CV ainsi qu'un exemple de votre prose à hello@ultimatelibrary.co.uk, vous avez jusqu'au 31 août pour vous inscrire.