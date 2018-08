Art contemporain Un homme croit à un trompe-l’œil et tombe dans une oeuvre d'Anish Kapoor

Une rétrospective est consacrée au célèbre artiste britannique Anish Kapoor à la Fondation Serralvers, au Portugal. Une œuvre de l’artiste a cependant posé problème. Celle-ci, intitulée Descent into the Limbo (Descente dans les Limbes, en français), est en fait un grand trou noir.



UN "PUITS DE DEUX MÈTRES AUSSI PROFOND QUE VOTRE IMAGINATION"

L’artiste ne s’attendait surement pas à ce qu’un visiteur prenne le nom de son œuvre au pied de la lettre et n’y plonge. C’est pourtant ce qui s’est passé. Un homme âgé d’une soixantaine d’années est tombé dans ce "puits de 2 mètres de diamètre aussi profond que votre imagination".



L’homme a été hospitalisé, mais serait maintenant en état de rentrer chez lui. Depuis cette chute, le musée a interdit l’accès à l’œuvre d’art, le temps de trouver une solution pour éviter que ça ne se reproduise.



