Le refuge pour chats en Grèce submergé de propositions pour le job

En quelques jours, ce sont plus de 3000 lettres, messages ou courriels qui ont été envoyés aux propriétaires du refuge God's Little People Cat Rescue sur l'île de Syros en Grèce.La personne responsable de la communication, qui est aussi propriétaire des lieux, n'en revient pas : son annonce a été véhiculée par les plus grands médias du monde entier. Notre article du dimanche 12 août s'est répandu sur la toile comme un éclair. Pour le moment, aucune décision n'est tombée du côté du refuge. La sélection se fait à la main, comme le stipule la personne qui cherche désespérément un nouveau bras droit. Et le processus sera peut-être un peu plus long que prévu, vu le nombre de propositions reçues.Quelques conditions doivent néanmoins être remplies pour pouvoir accéder au job rémunéré environ 600 euros mais qui comprend un logement, tous frais payés et la nourriture.La première qualité qui sera analysée est évidemment la relation avec les chats. Si vous n'aimez pas ces animaux de compagnie, pas la peine d'essayer de trouver un job tranquille sur une île paradisiaque. De plus, quelques compétences comme la photographie ou un bon maniement des réseaux sociaux sont un plus.Les familles ou les personnes voulant amener leurs propres chats ne sont malheureusement pas les bienvenues car l'espace est limité et le nouveau collaborateur doit absolument s'occuper des chats du refuge en permanence, et des chats, il y en a déjà assez sur place.Pour celles et ceux qui voudraient encore tenter leur chance, vous pouvez retrouver toutes les informations relatives au poste à pourvoir en vous rendant sur la page Facebook du refuge et en lisant attentivement la première publication du refuge. Tous les détails de l'appel et le mode d'application sont expliqués en long et en large.