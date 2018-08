Un refuge pour chats sur une île grecque recherche un(e) employé(e)

© https://www.facebook.com/godslittlepeople/

Les propriétaires de ce lieu pour nos amis les chats sont formels, il s'agit d'un petit paradis sur terre, rien que ça. Ils cherchent une personne qui aime les chats et qui voudrait en faire son métier pendant quelques temps.Il faut évidemment savoir comment s'occuper d'eux, les nourrir, les soigner en cas de besoin et aimer passer du temps en leur compagnie. 55 chats vous attendent, et le propriétaire a besoin de quelqu'un pour reprendre les activités journalières pendant son absence.Un salaire est proposé en retour avec même une petite maison à l'écart avec jardin privatif. Tous les frais sont pris en compte, toutes les factures sont payées, il ne reste plus qu'à profiter de la vue, du climat très agréable et de la nature préservée que réserve cette petite île de Syros. Calme en hiver et assez fréquentée en été.Tous les frais liés aux chats sont évidemment à la charge du propriétaire, il demande seulement que le nouveau "cat-sitter" soit en mesure de conduire une voiture si jamais un des pensionnaires devait être emmené chez le vétérinaire.Ils recherchent de préférence une personne ayant déjà de l'expérience avec les félins et ayant une certaine connaissance de leur psychologie. Il faudra peut-être de temps en temps aller récupérer un animal abandonné qui pourrait être plus sauvage au début.Si vous n'avez pas encore abandonné l'idée, retrouvez toutes les modalités du job sur la page Facebook du sanctuaire et, pourquoi pas, envoyez-leur votre CV ? La place est à pourvoir à partir du 1er novembre avec période d'essai d'un mois en octobre.