Un aigle du zoo d'Amnéville retrouvé en train de dévorer une poule

Il s'appelle Balkan et depuis deux semaines, plus personne ne l'avait vu au zoo d'Amnéville. Ce pygargue à tête blanche, un aigle d'Amérique du Nord, a été retrouvé en début de semaine à Lutremange, en Belgique, à moins d'un kilomètre de la frontière luxembourgeoise, rapporte L'Avenir C'est un agriculteur de la commune qui a réussi à capturer le rapace, lequel était en train de dévorer la poule de la voisine. Son festin terminé, Balkan s'est retrouvé prisonnier d'une épuisette de pêche avant d'être enfermé par l'agriculteur dans une cage à lapin !L'homme a vite raconté son histoire sur Facebook et en moins de douze heures, le zoo d'Amnéville a fini par se manifester, mercredi. Il s'avère que l'aigle, chassé par des corneilles, s'était échappé durant un spectacle, a expliqué une responsable de la fauconnerie du zoo. Désorienté, le rapace s'est alors éloigné d'une centaine de kilomètres. Il a été récupéré mercredi après-midi par un dresseur du zoo.Balkan est un récidiviste: il y a un peu plus d'un an, il avait fugué durant deux jours avant d'être retrouvé à une quarantaine de kilomètres d'Amnéville, au sud de Metz.