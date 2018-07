Vidéo Un immense tourbillon de poussière filmé au Findel Un impressionnant tourbillon de poussière (27.07.2018) Filmé au Findel. Insolites





Un passant a pu prendre en photo un impressionnant tourbillon de poussière mardi au Findel.

Il ne s'agit pas là d'une tornade mais d'un "dust devil", un tourbillon de poussière. Moins violent mais visuellement impressionnant, ils peuvent atteindre une centaine de mètres de haut.



Contrairement aux tornades, qui se forment à partir de conditions atmosphériques violentes, un "dust devil" peut se créer rapidement pendant l'été. Un terrain sec, un vent faible et un fort rayonnement UV vont réchauffer le sol. L'air va alors chauffer à son tour et entré dans un mouvement de rotation, faisant tourbillonner de la poussière, du sable ou des feuilles.



MeteoLux explique qu'en Europe, ces tourbillons ne durent jamais plus de quelques minutes.