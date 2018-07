Ce magasin belge promet de rembourser des milliers de télés pour le Mondial

Notre équipe belge est diablement efficace 😈! Le marquoir indique déjà 12 buts ! C'est une excellente nouvelle car s'ils gagnent contre le Brésil, les Diables Rouges ont encore au moins 2 matches à jouer! Nous y croyons , et vous 🇧🇪? pic.twitter.com/SfIC4A2WG3 — Krëfel (@Krefel) July 3, 2018

Cette enseigne belge a donc conclu un pacte avec ses clients désireux de s'équiper d'une nouvelle télévision pour mieux profiter des matches pendant la coupe du monde en Russie.Il fallait tout simplement s'inscrire à cette action à peine croyable après avoir finalisé son achat chez Krëfel. Une chaîne 100% belge qui représente quand même 75 magasins, 400 millions d'euros de chiffre d’affaires annuel, 1200 personnes employées, et le tout face à des géants européens de l'informatique ou de l'électroménager.L'idée était un peu folle, mais pas tant que ça : si la Belgique marque plus de 15 buts pendant le Mondial 2018, les nouvelles télévisions achetées seront remboursées dans le courant du mois d'août. Évidemment, l'enseigne a pris ses précautions en utilisant les services d'une compagnie d'assurance britannique spécialisée dans ce genre d'action, les Anglais étant des grands fans de paris en tous genres.Si les Diables Rouges dépassent le nombre de 15 goals, tous les clients ayant profité de cette action recevront des bons d'achat valables dans tous les magasins du groupe qui n'aura donc dû payer qu'une prime unique pour assurer ses arrières.Quelques buts qui coûteraient donc des millions au magasin, qui ne devra pas en débourser autant mais qui aura réussi un beau coup de marketing presque gratuit dans le monde entier. Même un des Diables Rouges en a parlé dans une interview :"Vous connaissez la marque Krëfel ? C’est un magasin qui a promis de rembourser les clients qui auraient acheté une télé si on marque plus de 15 buts dans le tournoi. J’ai plein de potes qui ont acheté leur télé là-bas et je fais tout pour qu’ils puissent l’avoir gratuitement. On est déjà à 9 buts", se réjouissait Dries Mertens avant le huitième de finale contre le Japon (3-2).Voici donc une autre bonne raison pour les Belges de continuer l'aventure jusqu'en finale, pas seulement pour la Coupe mais également pour le portefeuille de tous ces heureux clients !