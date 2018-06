Amputé, il cuisine son pied et le sert en tacos à ses amis

On vous prévient tout de suite: nous nous sommes gardé de publier les photos de cette recette originale et visiblement savoureuse, mais vous en trouverez toute les étapes sur Vice , qui relate cette histoire digne d'Hannibal Lecter.Cette histoire est celle d'un Américain de 38 ans, qui a conservé l'anonymat mais pas son pied. Après un accident de moto, le pauvre homme a eu le pied brisé, si bien qu'il a décidé de se faire amputer. "Ils (les médecins, ndlr) ont pu sauver mon pied mais je n’aurais plus jamais pu le poser" précise-t-il à nos confrères de Vice.Après l'opération, notre homme a demandé à conserver son membre. Une "drôle" de demande qui a nécessité de signer quelques autorisations avant de le récupérer. L'idée derrière tout ça ? Se cuisiner le pied pour en faire des tacos, pardi !Ceci n'est pas une blague macabre: photos à l'appui, l'homme raconte avoir servi son pied à ses amis. "En fait, mes potes et moi on a toujours blagué en se demandant si on mangerait de la chair humaine dans un cadre éthique et non-dangereux pour la santé. On a toujours répondu 'bien sûr que oui'. Alors quand l’opportunité s’est présentée, je les ai pris au mot."L'un de ses amis, chef de cuisine, s'est chargé de mitonner ce bon petit plat, en marinant la chaire avec des oignons, des poivrons, du jus de citron vert et une sauce tomate maison.A la fin du repas, un de ses amis a affirmé que cette viande avait "le goût du bison, mais en plus coriace. Plein de viande et peu de graisse. C’est meilleur qu’un hot dog ou un burger classique."Et bon appétit bien sûr.