Une boucherie d'Amnéville invente la saucisse au Picon !

Tout est parti d'un reportage de nos confrères de France Bleu Lorraine. Et d'une blague, aussi. Car Sébastien Magard, boucher à Amnéville, ne s'attendait pas à un tel succès le jour où il a décidé de confectionner des saucisses à base de Picon, liqueur apéritive qu'on aime mélanger à la bière dans nos contrées. C'est un fait: en Moselle, sa saucisse cartonne !"La première saucisse que j’ai faite n’était pas bonne. J’ai retenté et la deuxième version était meilleure. J’ai commencé à la proposer en magasin il y a quatre ou cinq ans, et au bout d’un certain temps, des clients se sont mis à en commander par portions d’un kilo" a confié le boucher à Lorraine Actu. Celui-ci est un récidiviste: il a tenté d'autres créations."J’ai essayé de créer une saucisse bleue, pour les couleurs de la France, mais la couleur n’était pas terrible. Elle ne tenait jamais et ça n’allait pas avec la viande" raconte-t-il encore à nos confrères. Mais le boucher n'est pas du genre à s'avouer vaincu. Pour la Coupe du Monde, Sébastien Magard est en train d'imaginer une nouvelle recette...Les barbecues risquent d'être plus arrosés que d'habitude cet été !