Ce petit bateau Playmobil traverse l'océan depuis un an !

Ollie et Harry Ferguson, respectivement âgés de 8 et 5 ans, ont fait les choses dans les règles de l'art. Avant de lancer leur voilier Playmobil dans la mer du Nord depuis Peterhead, les deux frères -bien aidés par leurs parents - ont effectué des tests en piscine, afin de s'assurer que "L'Adventure" pourrait bien résister aux vagues des océans.L'embarcation, lestée et équipée de polystyrène, est remplie de messages demandant notamment à quiconque le trouve, de le prendre en photo, de contacter la famille Ferguson et de remettre le bateau à l'eau.Résultat: le petit navire s'est échoué au Danemark, en Suède et en Norvège... et a été remis à l'eau à chaque fois, parfois après quelques petites réparations. Les internautes peuvent suivre le voyage du jouet sur la page internet "The days are just packed". En grands rêveurs, les Ferguson ont d'ailleurs établi une liste de "500 rêves" à réaliser en famille.Plus insolite encore: en fin d'année dernière, il a été repêché par un navire norvégien, le "Christian Radich", qui l'a équipé d'un système GPS et l'a emmené dans l'océan Atlantique. Depuis, les deux frères peuvent le suivre dès qu'ils rentrent de l'école, d'autant plus qu'un sponsor s'est manifesté et qu' un site internet a été créé Aux dernières nouvelles, le petit voilier approche du Venezuela !