Peinture sur l'A31: quand "Vie de merde" cite 5Minutes.lu !

"C'EST DU PLUS BEL EFFET!"

(PHOTOS et VIDÉO) Un camion perd des tonnes de peinture sur l’autoroute #A31 https://t.co/oLWYcLIujn — VDM (@viedemerde) April 12, 2018

"VDM... pour la voirie et le chauffeur !" On connaît tous, ou presque, le site humoristique Vie de Merde , qui recense des anecdotes insolites, vraies ou pas d'ailleurs, racontées en deux phrases par tout un chacun. Ces anecdotes ont fait la popularité du hashtag #VDM sur Twitter Et le moins que l'on puisse dire est que l'accident impliquant un camion ayant perdu des tonnes de colorants blancs, mardi sur l'A31 , entre le Luxembourg et Thionville, a bien fait "marrer" les rédacteurs du site, qui n'ont pas manqué de nous citer en reprenant l'un de nos tweets, ainsi que nos partenaires de l'ITLF."Quand un camion de peinture explose sur une voie rapide, c’est du plus bel effet" se régale le site, photos de l'autoroute "blanchie" à l'appui. "Le camion, probablement en heurtant les glissières de sécurité, a ainsi perdu plusieurs tonnes de peinture de sa cargaison, sur la route, et sur plusieurs centaines de mètres !"Si les services de la voirie ont "nettoyé" la majeure partie de la chaussée, on n'oubliera pas de sitôt cet incident insolite. En effet, l'A31 conserve encore des traces blanches de colorants, notamment sur les bas-côtés (ce que les frontaliers peuvent vérifier depuis mardi).VDM, en effet !