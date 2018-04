Tracteur Porsche, burger au chocolat... voici les "pires" poissons d'avril 2018

1. LE NOUVEAU BURGER AU CHOCOLAT DE BURGER KING

the NEW chocolate Whopper. coming soon to your local Burger King. maybe. pic.twitter.com/9N1snyYhRX — Burger King (@BurgerKing) March 30, 2018

2. PORSCHE LANCE UN TRACTEUR ÉLECTRIQUE

© Porsche

3. LES AIGLES "RADAR" DE LA GENDARMERIE

4. LA CHAUSSURE TÉLÉPHONE D'UN OPÉRATEUR ALLEMAND

5. UN INSECTE DANS L'ESPACE

© Sciences et Avenir

Un "moucheron" écrasé contre le pare-brise de la Tesla pose la question de la vie dans l'espace@Erwan_Lecomte https://t.co/2XlZ5WxV41 pic.twitter.com/zgG2HaHM0a — Sciences et Avenir (@Sciences_Avenir) April 1, 2018

Chez Burger King, quand on fait un poisson d'avril, on ne le fait pas à moitié. En témoigne cette vidéo... léchée, présentant un tout nouveau burger au chocolat. Pain au chocolat au lait, coulis de framboise, oignons au chocolat blanc, crème à la vanille, rondelles d'oranges sanguines confites... On ne sait pas trop si on doit saliver ou régurgiter.700 chevaux et 800 volts : le nouveau tracteur électrique de Porsche, baptisé "Porsche Mission E Tractor", roule des mécaniques en affichant sa puissance sur le site officiel de la marque allemande.Pas si invraisemblable que ça, en fait, puisque Porsche -Diesel a conçu des tracteurs agricoles dans les années 50 et 60 !Pour renforcer les contrôles sur les routes, la gendarmerie du Rhône, dans le sud-est de la France, a fait croire qu'elle allait miser sur des rapaces dotés d'une camera pour contrôler la vitesse des automobilistes !Ces aigles royaux sont en réalité des "chasseurs de drônes" et agissent pour le compte de l'Armée de l'Air.Carte SIM et écran -visiblement inrayable- dans la semelle, les chaussures ultra-connectées de l'opérateur allemand T-Mobile semblent tout droit sortir d'un épisode de Black Mirror. Dans la vidéo, on voit ainsi les heureux possesseurs de ces baskets du futur téléphoner la chaussure contre l'oreille, ou alors écouter de la musique grâce au haut-parleur intégré dans l'autre semelle.Trop gros pour être vrai ? Plus c'est gros et mieux ça passe: certains sont tombés dans le panneau. Ne nous moquons pas, personne ne sait de quoi l'avenir sera fait !Surfant sur l'annonce d'Elon Musk, qui a annoncé la faillite du constructeur de voitures électriques Tesla (dont il est le PDG), le magazine Sciences et Avenir a voulu faire croire qu'un insecte s'était écrasé sur le pare-brise de la voiture envoyée récemment dans l'espace.Des moustiques extraterrestres ? Voilà qui devrait intéresser Mulder et Scully.