Il note sa nuit au commissariat de Metz

Le prévenu n'a pas précisé pourquoi il avait été arrêté mais a pris la chose avec beaucoup d'humour. Après une nuit de passée au commissariat, il a noté l'établissement et s'est amusé à glisser de nombreux sous-entendus."Personnel accueillant et chaleureux, les chambres individuelles et collectives sont très confortables, j'ai passé une nuit d'enfer, rien à redire sur la propreté on pourrait y manger par terre. Côté repas, c'était excellent, les lasagnes en plastique je n’en avais jamais goûté d'aussi bonnes. J’ai également apprécié le voyage en navette à l’aller, chouette véhicule et chauffeur fort sympathique avec beaucoup de conversation. Bref je recommande fortement cette établissement, j’ai hâte d’y retourner".Du personnel "chaleureux" aux chambres "confortables", le plaisantin a réussi à faire passer un message amusant qui relativise le fait qu'il a été placé en garde à vue.Contacté par nos confrères du Républicain Lorrain, le commissariat de Metz a réagit avec humour au commentaire "nous accueillons avec satisfaction son appréciation. Mais la bonne appréciation que l'on a des choses découlent souvent de leur rareté, nous lui conseillons de ne pas renouveler l'expérience".L'évaluation du commissariat a d'ores et déjà suscité plus de 500 likes sur Google et a fait le tour des médias français.