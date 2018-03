Luxembourg Un véhicule des Ponts et Chaussées percutés sur l'A3 Insolites Insolites





© Domingos Oliveira/photo d'illustration Accident plutôt insolite sur l'A3, dans la nuit de jeudi à vendredi: un camion des Ponts et Chaussées a été percuté par un automobiliste.

Venus sécuriser une partie de l'A3 à la suite d'une panne d'une voiture survenue pendant la nuit, les Ponts & Chaussées ne s'attendaient certainement pas à être impliqués dans un accident. C'est pourtant ce qu'il s'est produit.



Leur véhicule -ces camions équipés d'un panneaux à LED indiquant aux automobilistes de se déporter via une grosse flèche - était garé sur la bande d'arrêt d'urgence, quand une voiture l'a percuté avant de s'enfuir.



Difficile pourtant de passer inaperçu: le conducteur a été poursuivi par la police grand-ducale et son test d'alcoolémie s'est avéré positif. Résultat: son permis lui a été retiré, il s'est s'acquitté d'une belle amende et une procédure pénale a été lancée pour délit de fuite.