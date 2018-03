Des dealers vendaient de la drogue dans des cartouches Nintendo

C'est une histoire digne d'un épisode de Breaking Bad: après avoir infiltré depuis plusieurs semaines un site du dark web (l'internet clandestin, accessible uniquement grâce à des logiciels ou des configurations spécifiques), la police néerlandaise est tombée sur ce qui ressemblait à un "centre de distribution de médicaments" à Werkendam, dans le sud des Pays-Bas.Sauf que ces comprimés de toutes les couleurs, rangés dans plusieurs boîtes transparentes, n'étaient ni des médicaments et encore moins des bonbons: il s'agissait de drogues dures, comme la cocaïne, du LSD, de la Kétamine ou de la MDMA, rapporte De Telegraaf Pour les vendre incognito à travers le monde, les dealers se sont servis d'imprimantes 3D chargées de répliquer de faux jeux Nintendo, des cartouches d'encre et des boîtes de maquillage, dans lesquels la drogue était introduite.Un business qui a rapporté des millions d'euros aux quatre trafiquants arrêtés par la police, laquelle a saisi des ordinateurs, des imprimantes, une arme à feu, des voitures, des maisons, un hangar, des bitcoins et... de grandes quantités de drogues.