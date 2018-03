La figurine Zoé retrouvée pendue à une corde

Le mystère est à moitié résolu: Zoé, qui a survévu à l'agression de son kidnappeur, a retrouvé sa place devant l'école de Serémange, comme le confirme Le Républicain Lorrain. Mais son compère Arthur, enlevé lui aussi la semaine dernière, est toujours porté disparu...Ces personnages en 3D ont été conçus par Serac Signalisation et sont placés devant des passages piétons, aux abords des écoles, des crèches et des zones 30. "Ils contribuent à une meilleure prévention et protection des enfants piétons et limitent ainsi le nombre d’accidents impliquant de jeunes piétons" peut-on lire sur le site internet de Serac.Insolite: on constate que Google Maps floute le visage de ces deux figurines, les assimilant certainement à des écoliers.