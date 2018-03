Notre top 5 des pires traductions de Google Translate

1. IWWERHUELSPUER (VOIE DE GAUCHE) = POIVRE DE SUPERMAN

© Google Translate

2. IWWERHUELSPUER ZOU (VOIE DE GAUCHE FERMÉE) = GÂTEAU DE SUPERMARCHÉ

3. ROUER (TUYAU) = CADAVRE

4. GEESCHTERFUERER (CONDUCTEUR FANTÔME) = FERMIER FANTÔME

5. ZILLEN (BRIQUES) = POUX

© Google Translate

Nous avons testé Google Translate en y introduisant de nombreux mots concernant l'info-trafic, sujet ô combien suivi par nos lecteurs. Le résultat est... déroutant. Voici notre top 5.On ne sait pas trop où trouver cette mystérieuse épice -peut-être sur Krypton-, mais ce dont on est à peu près certain, c'est qu'on n'en trouve pas sur la voie de gauche ("iwwerhuelspuer" en luxembourgeois) des autoroutes du pays. A moins que l'on nous cache quelque chose...A noter que la traduction diffère selon que l'on écrive ""iwwerhuelspuer" avec une majuscule ou non. Sans majuscule, Google nous traduit le mot en "trop payé". Encore raté.La petite variante qui nous plaît beaucoup. Preuve qu'un seul mot peut tout changer: on passe ici du "poivre de Superman" à un "gâteau de supermarché" pour un "zou" en plus.Certains d'entre vous l'auront remarqué, ce "zou" veut simplement dire que "la voie de gauche est fermée" à la circulation.Il suffit d'un mot mal traduit pour qu'un message de l'Automobile Club du Luxembourg prenne une dimension beaucoup plus dramatique. Pour Google Traduction, "Do läit e Rouer op der Strooss" ("il y a un tuyau sur la route") signifie: "il y a un cadavre sur la route".Mais non, ce jour-là, il y avait juste un tuyau sur la route...Apprendre que le fantôme d'un fermier se balade dans le Luxembourg est déjà une info déconcertante, savoir qu'il a des talents de dessinateur nous laisse pantois.Pour Google Translate, "Entwarnung vum Geeschterfuerer" signifie donc "Dessin du fermier fantôme".Nos lecteurs luxembourgeois auront rectifié: cela veut plutôt dire que "le conducteur fantôme", roulant à contre-sens sur une route du pays ce jour-là, avait quitté la chaussée et n'était plus une menace pour les autres automobilistes.Grosse menace sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute du pays, selon Google Translate... des poux sèment la panique sur le bitume. Il s'agit d'éviter l'accident et de créer un énorme bouchon sur l'un des axes les plus empruntés des résidents et des frontaliers.A moins que ce ne soit des briques (ou des tuiles), qu'un camion aurait éventuellement perdues? On va retenir cette deuxième option.Vous aussi, vous êtes tombé sur des traductions totalement ratées en voulant traduire du Luxembourgeois? On vous écoute !