D'après Google Translate, un "Chilien" est un "Bankreiber"

Pour ceux qui auraient du mal avec la langue luxembourgeoise, la traduction de Google d'un Chilien équivaut à braqueur de banque.

Faites le test et amusez-vous à utiliser l'outil de traduction de Google. Si vous demandez une traduction du français au luxembourgeois et que vous insérer "Chilien", la traduction proposée sera "Bankreiber" ou "braqueur de banque".



Alors non seulement, la traduction est erronée mais elle comporte des fautes puisque "Bankreiber" s'écrit "Bankraiber". Une erreur qui risque de déplaire à la communauté chilienne installée au Grand-Duché.



En effet, au dernier recensement qui date de 2017, 2.516 personnes originaires d'Amérique du sud résidaient au Luxembourg dont 66 Chiliens.