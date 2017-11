En Chine, les chiens sont traités comme des rois: "Je dépense 500 à 600 euros par mois pour lui"

En Chine, de plus en plus de gens consacrent beaucoup d'argent à leur animal de compagnie.

Les chiens et chats sont toujours plus choyés par les Chinois aisés, tandis que les plus pauvres rêvent d'avoir un petit animal domestique à gâter.

Des massages sont par exemple proposés aux chiens, ou encore de l'acupuncture chinoise traditionnelle.

Jian Xiaojin, masseur de chien, le confirme : les bienfaits sont importants pour l'animal. "L'huile revigore, stimule les nerfs, l'odorat et le goût. Elle rend la fourrure plus souple. Son odeur rend le chien plus vif, plus alerte", explique-t-il.

Momo pense que son chien mérite le meilleur, et n'hésite pas à dépenser beaucoup d'argent pour son animal. "Je dépense 500 à 600 euros par mois pour lui, explique-t-elle. J'attache de l'importance à sa nutrition, je sors avec lui le week-end et lui achète des vêtements pour l'hiver".

Dans la boutique où elle se rend, au Beijing Dog Hotel, elle peut se procurer des bijoux pour animaux, mais aussi de la bière et de la glace pour chien. Après une séance shopping et bien-être, le chien peut passer la nuit à l'hôtel, pour 70 euros la nuit, dans une chambre surveillée par des caméras.