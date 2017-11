Une voiture flashée plus de 380 fois!

FLASHÉ PLUS D'UNE FOIS PAR JOUR EN MOYENNE

UN RECORD INÉDIT

C'est un problème récurrent dans les relations entre les pays européens qui ont conduit la France à prendre des mesures :, pour que les conducteurs soient sanctionnés lorsqu'ils se rendent coupables d'excès de vitesse en France.: malgré les discussions entamées, aucun accord n'a été signé entre la France et Monaco.L'impunité des Monégasques à l'égard des excès de vitesse en France est clairement une tentation très forte, mais la France semble en avoir assez.Le procureur de la République de Rennes, qui est chargé du Centre national de traitement automatisé des infractions routières, donc de l'ensemble des infractions routières en France, a transmis en 2016 plusieurs centaines de dossiers au parquet général de Monaco, selon les informations de Nice Matin.Ce sont les dossiers les plus gros, soit ceux concernant des automobilistes immatriculés à Monaco qui ont réalisé des dizaines voire des centaines d'infractions sans jamais recevoir d'amendes.Le record est détenu par un automobiliste de Monaco qui a été flashé 384 fois en 2016, soit plus d'une fois par jour en moyenne. Certains de ses excès de vitesse dépassent les 60 kilomètres par heure ce qui, en France, aurait entraîné la perte directe du permis de conduire.Le détail des dossiers de l'année 2016, révèle Nice Matin, montrent que 15 voitures ont réalisé plus de 100 infractions sur l'année.Elles ont été 85 à réaliser plus de 50 infractions, un chiffre assez similaire à celui de 2015 lorsque 97 voitures ont été flashées entre 50 et 100 fois. Le record de 2016 de 384 infractions reste toutefois inédit.Monaco semble avoir réagi assez rapidement : le parquet général aurait convoqué à la Sûreté publique tous les propriétaires des véhicules ayant été flashés plus de 50 fois. Mais rien ne dit s'ils vont perdre leur permis ou non.