Courir nu à Luxembourg-Ville sera possible

Inspirée de plusieurs films américain, cette course a pour but de récolter des fonds pour la bonne cause. Elle sera lancée le samedi 6 mai à 22h00.

Les fonds récoltés iront à une association du nom de Think Pink Luxembourg qui vient en aide aux femmes atteintes d'un cancer. Le concept est plutôt simple: venez, buvez, courez et revenez faire la fête.En effet, la course sera lancée depuis l'Apoteca, rue de la Boucherie après deux heures de "Happy Hour", se dirigera vers le centre-ville puis le Grund pour ensuite revenir vers le point de départ et d'y faire la fête.Il vous faudra débourser 2 euros pour prendre part à cet événement loufoque et, pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de donner plus. Important: ceux qui le veulent pourront courir en sous-vêtements. Plus de détails sur la page Facebook de l'événement Pour l'instant, seuls 53 personnes ont confirmé leur participation.