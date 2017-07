Avant la saison 7, où en sont les personnages?

Alors que la saison 7 de Game of Thrones sera diffusée dès le lundi 17 juillet à 3 h du matin pour les plus motivés, il est temps de faire un point.

Bien entendu, cet article contient forcément dessur la saison 6 de Game of Thrones. Nous vous conseillons de ne pas lire la suite, pour peu que vous n'ayez pas encore vu cette saison !

Une victoire au goût de cendres… C’est ainsi que l’on pourrait résumer la saison 6 pour Cersei Lannister. Alors même que la saison s’ouvrait sur la marche de la honte de la reine régente, elle se termine sur son couronnement.

Entre temps, elle aura supplicié des gens, fait exploser le Septuaire de Port-Réal et perdu ses enfants – dont son fils, qui se suicide face aux actes de sa mère. Son couronnement au goût amer se fait alors sous les yeux étonnés de son frère jumeau.



DAENERYS TARGAERYEN



Régner n’est jamais simple ! Il faut savoir faire des compromis mais aussi être implacable… et Daenerys sait maintenant le faire.

La Targaeryen est maintenant à la tête d’une belle flotte, grâce à une alliance scellée avec Yara et Theon Greyjoy. Accompagnée de ses nouveaux alliés, mais aussi de Varis, Tyrion et ses fidèles dragons, Daenerys navigue vers les côtes de Westeros.



SANSA STARK



Non, il ne faut plus sauver Sansa : Jon Snow l’a fait, dans une bataille épique dont on se souviendra longtemps. Mais la véritable libération de Sansa est sans nul doute plus tardive, lorsqu’elle tue indirectement Ramsay Bolton en le donnant à ses propres chiens affamés.

C’est donc autant sur le plan physique que mental que la Stark a évolué dans cette saison 6, au point qu’elle réussit à convaincre Jon Snow de prendre en compte ses conseils… alors même qu’elle refuse la proposition de Littlefinger de faire d’elle une reine !



ARYA STARK



À Bravoos, Arya aura essayé de devenir une Sans-visage. Elle aura même passé de nombreuses épreuves difficiles… sauf celle de tuer sans raison.

Un combat à mort avec l’Orpheline plus tard, et celle qui devait être Personne revendique le fait d’être une Stark. Commence alors sa vengeance, comme lorsqu’elle propose une tarte contenant deux des enfants de Walder Frey, avant de le tuer pour venger son frère.



JON SNOW



Ressusciter : check. Défendre ses amis : check. Participer à la plus grande bataille à l’écran : check. Devenir le Roi du Nord : check, check, check !

Voilà quelques-unes des épreuves qu’a dû traverser Jon Snow lors de cette saison 6. Mais le plus grand reste probablement à venir, grâce à une vision que l’on doit à Bran Stark… Celle de la révélation de ses origines. Il n’est pas le fils illégitime d’Eddard Stark, mais celui de la sœur de ce dernier qu’elle aurait eu avec Rhaegar Targaeryen.

TYRION LANNISTER





Boire et raconter des blagues : si Tyrion Lannister ne fait pas que ça, il assure dans les deux cas.

Et qui pourrait l’en blâmer ? Un lourd poids repose maintenant sur ses épaules : conseiller Daenerys comme le ferait la Main de la Reine… puisque c’est ce qu’il est devenu. La Targaeryen a décidé de lui faire confiance pour être son plus fidèle consultant, celui sur lequel elle se repose pour parler de stratégie et faire le sale travail.

BRAN STARK



Le pouvoir de voir le passé et le futur n’est pas chose aisé ! D’autant que la formation de la Corneille n’aura été que de courte durée… et que Bran doit déjà avoir de sacrés remords.

On sait maintenant qu’il est responsable des problèmes d’Hodor puisque, en touchant le simple d’esprit alors qu’il n’était qu’un ado, il lui a montré sa future mort. Le jeune Stark réussira tout de même à s’enfuir et à repasser de l’autre côté du Mur, après une confrontation terrible avec le Roi des marcheurs blancs. Devenu la Corneille aux trois yeux, il est maintenant capable de gérer ses visions du futur, comme du passé.

JAMIE LANNISTER



En voilà un qui aura voyagé dans cette saison 6 ! Alors qu’il est à peine revenu de Dorne avec le cadavre de Myrcella, il sera rapidement renvoyé par Tommen à la bataille de Vivesaigues comme punition pour s’en être pris à l’Eglise.

Son histoire est d’ailleurs étrangement liée à celle de Brienne de Torth, puisque les deux personnages se sont déjà sauvé – rarement de bon cœur – la vie l’un l’autre. Une fois le siège terminé, il retourne à Port-Réal pour trouver sa sœur jumelle, en train de se faire couronner… et il ne manque pas de montrer une certaine froideur à cet égard.